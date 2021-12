Cadastramento de ambulantes para Fuzuê e Furdunço tem início nesta terça

O cadastramento para os ambulantes interessados em trabalhar no Fuzuê e Furdunço poderá ser realizado a partir do meio-dia desta terça-feira, 5, até as 23h59 de quarta, 6, por meio do site do Sistema de Credenciamento de Ambulantes.

Ao todo, serão 500 vagas para as duas festas que vão ocorrer nos dias 23 e 24 de fevereiro. Não haverá entrega de isopor pelo patrocinador, mas valerá a regra de restrição da marca, que é Ambev.

As instalações dos equipamentos da festa deverá ser feita no mesmo dia do evento e a desmontagem no dia seguinte, 25 de fevereiro. Os valores da licença variam entre R$ 25,06 para tabuleiros e R$ 451,13 para food trucks acima de 10 metros de comprimento.

Após o cadastro, todos os inscritos devem comparecer ao setor de Licenciamento Semop, com documentos pessoais e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pago.

adblock ativo