“Buzanfan” de Gerônimo transforma foliões em passageiros da alegria

Um ônibus perdido no meio da multidão? A ilusão é provocada pelo cantor Gerônimo, que levou para o Circuito Osmar (Campo Grande) o “Buzanfan” – ônibus transformado em trio na tarde desta terça-feira, 5. A novidade, que estreou no pré-Carnaval Furdunço, no último dia 24, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), veio com tudo na Passarela Nelson Maleiro (Campo Grande).

O “ônibus da alegria”, como define o próprio artista, levou uma apresentação repleta de ritmos latinos com roupagem baiana e clássicos como “Lambada da Delícia (“Já é Carnaval, cidade”), “É D’Oxum” e “Eu sou negão”. “Vamos todos! Não existe veículo mais democrático que o ônibus!”, disse Gerônimo.

