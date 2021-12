Brown, Moraes Moreira e Armandinho animam Praia do Forte

A antiga pista de pouso de Praia do Forte vai ser palco do baile Carnavalesco de Praia do Forte, que contará com as apresentações de Carlinhos Brown, Luiz Caldas e Moraes Moreira. A festa acontece no dia 31 de janeiro, às 17h.

Os ingressos custam R$ 80 (feminino) e R$ 120 (masculino), até o dia 22 de janeiro. A partir daí, será R$ 90 (feminino) e R$ 140 (masculino).

