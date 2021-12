Brown encerra Carnaval com 'Arrastão da meia-noite'

O cantor Carlinhos Brown marcou o último dia de folia, nesta terça-feira, 28, com o 'arrastão da meia-noite'. Ele, que estava com um enorme cocar de índio, arrastou uma multidão de foliões pipoca durante sua passagem no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Na ocasião, o cacique fez questão de cantar sucessos antigos e atuais da carreira como "Tantinho", "Ashanshu" e "Na beira do mar", da banda Os Tincoãs.

Odoyá #carlinhosbrown #carnaval2017 #CarnavalDuBem Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrownoficial) em Fev 28, 2017 às 11:04 PST

adblock ativo