Bombeiros inspecionam camarotes e trios para o Carnaval

Cerca de 30 camarotes e 90 trios elétricos e carros de apoio começaram a ser vistoriados na terça-feira, 2, pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos dois principais circuitos do Carnaval. A operação tem como objetivo verificar se os camarotes e trios estão cumprindo as medidas de segurança definidas e aprovadas anteriormente pela corporação, na fase de apresentação dos projetos. Se o camarote ou trio estiver em conformidade, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é emitido.

São avaliados os materiais de acabamentos (o que é utilizado para o piso e revestimento), saídas de emergência (que devem ser em locais estratégicos e dispostas de forma simétrica para facilitar a evacuação em casos de risco), iluminação e sinalização de emergência (são avaliadas se as rotas de fuga estão em condições de visibilidade), extintores (equipamentos devem estar em conformidade, na validade e pressurizados) e brigadas de incêndio.

Nestas brigadas, esclarece o coordenador das vistorias, Carlos Grimaldi, deve haver um profissional habilitado que esteja apto para atuar em casos de incêndio ou caso seja necessária a evacuação.

"A preocupação da corporação em eventos como o Carnaval, em que há um alto número de público, é a eficiência na evacuação. Deve haver uma rota bem sinalizada, para que as pessoas possam abandonar a estrutura em uma situação de risco", explica Grimaldi.

Em caso do não cumprimento das normas, não será emitido o AVCB e a administração do camarote será comunicada para perovidenciar as correções apontadas, em um prazo estabelecido. Uma nova vistoria será feita para a liberação do AVCB.

Para o folião, é recomendada atenção às sinalizações e que ele conheça os locais onde estão os brigadistas e as saídas de emergência, para o caso de qualquer situação de risco.

