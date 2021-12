Boate baiana contará com 10 dias de festa no período do carnaval

O grupo san Sebantian além de representar alguns dos principais blocos no percurso tradicional do Carnaval, contará com after todos os dias em sua principal casa, a SAN, no Rio Vermelho. O evento começa amanhã, quinta-feira, 28, e segue até sábado (9/3).

Serão 10 dias de muito agito na Blessed Carnival, com DJs locais, nacionais e internacionais, como Isaac Escalante (MEX), Eversend (FRA), Phil Romano (ITA) e Anto Briones (CHI).

Confira a programação:

Blessed Carnival

28 de fevereiro (quinta-feira), 22h

DJs: Bruno Moutinho (SP), Gabriel Prado, Arthur Valleti e Erick Foster

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival

1º de março (sexta-feira), 22h

DJs: Paulo Goes, Diego Soares (RN), Felipe Lira (SP), Diego Baez, Ober e Rodrigo Nogueira

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival

2 de março (sábado), 22h

DJs: Julio Guzak (MG), Giulia Cioti, Guilherme Guerreiro (SP), Rob Phillips, Mayaq e Thiago Costta (CE)

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival Gibus

3 de março (domingo), 22h

DJs: Eversend (FRA), Anne Louise, Hugo Lima (BSB), Felipe Carvalho, Spadina Banks e Diego Soares (RN)

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival Candyland

4 de março (segunda), 22h

DJs: Anto Briones (CHI), Felipe Lira (SP), Thiago Costta (CE), Arthur Valleti, Karmaleoa e Mike Negreiros (SE)

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival Main Party

5 de março (terça), 22h

DJs: Isaac Escalante (MEX), Diego Baez, Rob Phillips, Kaio Del Rey, Ober e Gabriel Prado

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival Goddess

6 de março (quarta), 22h

DJs: Nat Valvderde (SP), Mirtys Spencer (SE) e Giulia Cioti

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival Hangover

7 de março (quinta), 22h

DJs: Ober, Mayaq, Albert Elliot e Gotham Waldorf

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival

8 de março (sexta), 22h

DJs: Grá Ferreira (SP), Felipe Carvalho e Rodrigo Nogueira

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

Blessed Carnival

9 de março (sábado), 22h

DJs: Phil Romano (ITA), Kaio Del Rey e Rob Phillips

Ingressos: R$ 35

Vendas: https://www.sympla.com.br/san

adblock ativo