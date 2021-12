Bloquinhos familiares e de amigos desfilaram irreverência dos Habeas Copos

Deu muita discussão. Primeiro seriam xerifes, depois mudaram para cangaceiras e até pensou-se em líderes de torcida. A escolha da fantasia das amigas Alessandra Duarte, 25, Maria Borges, 23, Talita Santos, 25, e Marina Rabelo, 24, parou, entretanto, lá nos primórdios, mais precisamente na época da colonização brasileira.

Vestidas de índias, as jovens se destacavam em meio ao público que foi à região do Farol da Barra na noite desta quarta, 7, dia anterior à abertura oficial do Carnaval, para desfilar na tradicional folia do bar Habeas Copos.

Bandas de sopro e de percussão e fanfarras tocaram somente música instrumental para o público que foi à orla, antecipando a festa momesca ao som de arranjos de hits como Dandalunda, We Are Carnaval, Baianidade Nagô, Prefixo de Verão e outros clássicos.

Bloquinhos familiares e de amigos, com pequenos grupos, desfilaram irreverência pelo percurso entre o Farol da Barra e a região do Cristo, no circuito batizado de Sérgio Bezerra.

Entre bonecos gigantes, rei momo, short's minúsculos, tórax à mostra e muita ansiedade pelo início dos festejos, as fantasias e adereços roubaram a cena.

“No ano passado viemos de policiais. Daí esse ano chamamos a Talita para se juntar a nós. Foram tantas opções, discussões, debates, até que chegamos a essa fantasia”, contou Maria, uma das caciques da tribo.

As outras amigas contam que o clima tranquilo da festa promovida na quarta-feira pré-carnavalesca contribuiu para a produção do visual, que, devido às pinturas, precisava resistir às ‘intempéries’ de uma festa de rua no calor de Salvador.

“Hoje é um dia não muito cheio, a gente não sua tanto, aí dá pra manter a maquiagem”, explicou Alessandra.

A poucos metros dali, entre um bloco e outro, as amigas Michelle Assis, 18, e Brenda Souza, 19, também chamavam atenção. De saia de filó colorida e tiara de unicórnio, elas ‘debutaram’ na folia de Momo desta quarta, 7.

“Na verdade, foi tudo rápido. Resolvemos vim, produzimos e viemos. Até agora está tranquilo, vamos ver como serão os outros dias”, avaliou Brenda sobre a estreia na festa.

Àquela altura, por volta de 21h30, a noite estava só no começo. Ainda desfilariam pelo circuito blocos como ‘Concentra Mas Não Sai’, além da própria banda do bar Habeas Copos.

