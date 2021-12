Músicas infantis, brincadeiras, pós colorido e muito confete! Assim que está sendo o Carnaval da criançada, na manhã deste sábado, 10, no terceiro dia de folia em Salvador. No circuito Dodô (Barra/Ondina), a atração é o bloco Happy, que completa 25 anos de história esse ano, comandado pela animação de Tio Paulinho e a cantora Gilmelândia. Eles iniciaram o desfile na orla às 10h.

Já no circuito Osmar (Campo Grande), o agito é por conta de Carla Perez que, vestida de pipoca, comanda o bloco Algodão Doce, sem cordas, também desde às 10h. Na ocasião, Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba e marido da loira, e os palhaços Patati e Patatá também fazem a festa no trio.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que o Algodão Doce desfila sem cordas na folia momesca. Neste domingo, 11, Carla também irá desfilar sem cordas no Campo Grande, a partir das 10h.

Blocos infantis animam o Carnaval da criançada neste sábado | Foto: Divulgação/ATarde

