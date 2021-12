Blocos evitam cobrar mais e lutam para se manter na folia

Com todas as atrações já confirmadas, o tradicional bloco Traz A Massa desfez contratos e cancelou o desfile a pouco menos de 20 dias do início da folia. O motivo? Dificuldades financeiras geradas pela crise econômica que não poupou a indústria do Carnaval.

Em meio ao aperto, grandes blocos dos mais diversos segmentos, como Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy e Alerta Geral, precisaram reduzir a produção de fantasias, cortar custos com funcionários e suspender a oferta de cortesias para conseguir botar o bloco na rua em 2016.

As limitações das verbas de patrocínio e a redução do poder de compra dos foliões são reclamações comuns entre os dirigentes das agremiações. Segundo eles, a cerca de 10 dias para o Carnaval, os abadás ainda não tiveram a mesma saída registrada nesse período de 2015.

Nem o mais antigo bloco afro da capital escapou ileso das dificuldades financeiras. Com a redução de 40% do valor do patrocínio proveniente da Caixa Econômica Federal (CEF), o mais belo dos belos optou por cortar pela metade o número de fantasias.

"Ano passado, disponibilizamos duas mil fantasias. Agora, teremos apenas mil. Assim, pretendemos reduzir custos com funcionários que vão trabalhar durante o desfile, como seguranças e cordeiros", afirmou o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô.

Segundo ele, até mesmo quantidade de músicos que tocam na banda e o tamanho do tecido utilizado para a confecção da fantasia precisaram ser reduzidos para que o valor do bloco não precisasse ser reajustado.

Para que a situação não se repita no carnaval de 2017, a direção do Ilê já iniciou a busca por novos patrocínios e parcerias, sobretudo de fora do estado.

"As cervejarias, que são as grandes patrocinadoras do carnaval, não se interessam em investir em blocos afro. As 'loiras' não gostam dos negões. Se eu tivesse um forte poder de mobilização, como os atores negros que se voltaram contra o Oscar, iria propor um boicote às marcas de cerveja que viram as costas para a cultura negra", protestou.

Reajuste

A redução do número de camisas foi a solução encontrada, também, pelos dirigentes do bloco Alerta Geral, maior agremiação de samba do carnaval soteropolitano, para contornar a falta de recursos. De 2.800 abadás, apenas 2.000 serão comercializados este ano.

As cortesias para parceiros também foram suspensas. "Com muito esforço, conseguimos manter o preço do bloco a R$ 200, valor que não é reajustado há três anos", explicou José Luis Lopes, o Zé Arerê, presidente do bloco e da União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba).

No final de janeiro do ano passado, pelo menos 70% das fantasias do Filhos de Gandhy já haviam sido compradas. Hoje, apenas duas mil das cerca de cinco mil fantasias disponibilizadas para a venda para sócios e não sócios estão quitadas.

A expectativa do presidente do bloco, Agnaldo Silva, é de que, na última semana do carnaval, as vendas deslanchem. "Estamos parcelando os valores da fantasia no cartão de crédito e no carnê para facilitar o pagamento", completou.

Apesar de ter que cancelar o desfile do bloco este ano, o presidente do Traz A Massa, Rafael Nabuco, também alimenta a esperança de dias melhores para os blocos tradicionais. "Vamos encarar a crise como uma pausa para respirar. No próximo ano, estaremos de volta", disse.

Lucro

Se por um lado as agremiações tradicionais enxugaram custos para não comprometer o desfile, os empresários de grandes blocos, sobretudo os que têm grandes estrelas da axé em seu casting, têm motivos para comemorar.

Na Central do Carnaval, empresa que comercializa cerca de 25 blocos, as vendas cresceram cerca de 25% em relação a 2015, quando a procura por abadás caiu 15%.

O proprietário do bloco As Muquiranas e vice-presidente do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), Washington Paganelli, acredita que a fidelidade do público associado ajudou o bloco a se manter longe da crise: "O público sabe que oferecemos um bom serviço, a fantasia é pensada, é tudo feito com dedicação".

Para ele, o poder público deve olhar com mais atenção para o empresário do carnaval. "O bloco de corda também é democrático. O folião que paga pelo abadá está financiando um show para todos que estão ali presente, dentro e fora da corda", afirmou.

