Blocos afros recebem investimento de R$ 1 milhão para desfilar no Carnaval

Trinta e nove blocos afros firmaram parceria com a Prefeitura de Salvador para desfilarem no Carnaval 2018. A informação foi passada nesta sexta-feira, 9, durante a coletiva de apresentação da sala de imprensa do carnaval.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), foi investido R$ 1 milhão para apoio dos blocos. Serão 33 blocos pequenos e 6 grandes desfilando durante a festa momesca.

Entre os blocos que receberão o apoio estão: Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhi, Muzenza e Malê.

O presidente do Olodum, João Jorge, falou sobre a importância de apoiar os blocos afros durante o carnaval. "A cultura negra em Salvador foi muito generosa nos dando o Candomblé, os afroxés, os blocos afros, em um momento especial desse em que o carnaval de salvador se reinventa", afirmou.

Arrecadação online

Na terça, 6, o Cortejo Afro iniciou uma campanha de arredação online através da plataforma Kickante por falta de patrocínio. A campanha ficará aberta até esta sexta.

