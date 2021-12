Bloco Vumbora terá chip de segurança nos abadás

O Carnaval de Salvador de 2018 vai contar com uma inovação tecnológica. Isso porque os abadás do bloco Vumbora, comandado por Bell Marques, terão chips de segurança. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta quinta-feira, 25, pela assessoria do artista.

A ideia foi criada para evitar a falsificação das camisas, que costuma acontecer nesta época. Por conta disso, o chip de segurança será preso ao abadá e não poderá ser retirado.

O Vumbora irá desfilar na sexta e sábado (dias 9 e 10 de fevereiro) no circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h. As camisas do bloco podem ser adquiridas por meio do site da Central do Carnaval.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

adblock ativo