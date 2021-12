Bloco Os Toalhas arrasta multidão no circuito Mestre Bimba

O suingue do pagodão tomou conta do circuito Mestre Bimba, Nordeste de Amaralina, na tarde desta sexta-feira, 24, durante a passagem do Bloco Os Toalhas.

Com o tema “Zorro do Amor”, o bloco arrastou uma multidão que caiu na quebradeira, ao som do Suingue do Max, que tocou samba de roda e as músicas mais estouradas do pagode baiano.

O estudante David Cauã, de apenas 8 anos, fez questão de acompanhar o pai durante o desfile. “Os Toalhas é o melhor bloco do Nordeste. Meu sonho era desfilar aqui ao lado do meu pai”, revelou.

Matheus também contou que adora dançar, e, atualmente, a sua música preferida é a canção “Deu Onda”, mas não no ritmo do funk, e sim, do pagode. Para o pai, porteiro Cleidson Santos, 29, “é um prazer atender o pedido do filho”.

Os Toalhas surgiu há 12 anos durante uma brincadeira entre três amigos que desfilavam de toalha pelas ruas do bairro durante o carnaval. Agora, o bloco criou Os Toalhinhas para fazer a alegria da criançada.

