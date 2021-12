Bloco Muquiranas divulga fantasia do Carnaval 2020

Conhecido por ter foliões homens fantasiados com personagens femininos, o bloco As Muquiranas anunciou na tarde deste sábado, 2, qual será a fantasia do Carnaval 2020. Com roupas nas cores azul e branco, o bloco terá “As Muquiranas no País das Maravilhas” como tema.

“A gente estava bastante preocupado, porque como o bloco está comemorando 55 anos de existência, queríamos fazer algo especial. A Alice é uma menina desbravadora, curiosa e divertida, o que é a cara do folião das Muquiranas. É uma grande responsabilidade assinar a fantasia de um bloco tão consagrado como esse e eu sempre sinto isso mais do que nunca no momento do lançamento, que as expectativas para a revelação estão em alta”, afirma o estilista e idealizador da fantasia, Fábio sande.

A fantasia foi apresentada durante o show da banda Psirico, no evento Axé Muquifest, que aconteceu na Arena Fonte Nova. As Muquiranas vai comemorar 55 anos de folia, integrando a programação em dois circuitos, o bloco agita a Avenida, com Parangolé no sábado de Carnaval e Psirico na segunda. Já na terça-feira, os foliões curtem, no circuito Barra/ Ondina, a animação de Léo Santana.

