Bloco com jegues leva alegria e irreverência para a Cidade Baixa

Tradição desde os anos 1960, a troça carnavalesca intitulada Encontro do Jegue de Cueca com a Jega de Calçola animou os moradores da Cidade Baixa neste domingo, 19. A festa faz parte do conjunto de manifestações da cultura popular de Itapagipe.

Quem passou pelo bairro do Uruguai, de cara, podia ver o clima de alegria que tomou conta do lugar. Animado, o público preparou toda a ornamentação para dar identidade à festa.

Na cabeça, adereços customizados davam o formato de orelhas do Jegue, que tornou ainda mais divertido o festejo. O grupo percorreu as ruas dos dois bairros, até se encontrarem no Largo do Papagaio, onde se realiza o casamento simbólico dos dois animais.

O músico Carlos Eduardo, que faz parte dos movimentos sociais da Rede Cammpi, conta que duas famílias – uma do Uruguai e outra de Massaranduba – organizavam o evento. “Por falta de apoio e outras questões, elas pararam com essa atividade e, há oito anos, a Rede Cammpi vem resgatando o festejo”, explicou.

O momento, além de ser de recordação, traz críticas e comentários aos temas mais palpitantes da atualidade. “Sempre damos um toque social de reflexão sobre o movimento político atual no país para que as pessoas possam estar por dentro das questões sociais”, concluiu.

