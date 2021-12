Bloco Camaleão anuncia período para entrega dos abadás

Faltando poucos dias para o Carnaval de Salvador 2018, o bloco Camaleão, comandado por Bell Marques, já anunciou a data de entrega dos abadás. Os foliões poderão retirar suas camisas a partir do dia 7 de fevereiro, no estacionamento L1 do Shopping da Bahia, na avenida ACM.

O bloco, que comemora 40 anos de história, irá desfilar durante a folia nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro (domingo, segunda e terça), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Os valores dos abadás variam de R$ 790 a R$ 2.489 e podem ser adquiridos no site da Central do Carnaval.

>> Dias e horários de entrega dos abadás

7 a 10 de fevereiro, das 13h às 20h

11 a 13 fevereiro, das 10h às 18h

