Bloco As Muquiranas lança fantasia em homenagem à Carmen Miranda

O bloco de travestidos As Muquiranas, que é o mais tradicional do Carnaval de Salvador, divulgou a fantasia da próxima folia neste domingo, 5. A grande homenageada da vez é a atriz, cantora e dançarina Carmen Miranda, que completaria 108 anos de vida neste ano. O lançamento aconteceu no Cais Dourado, durante o Muquifest, evento para os foliões do bloco e convidados.

A fantasia, que tem a cor vermelha como destaque, será composta por tênis com estampa exclusiva de araras azuis, meias coloridas, sunga estampada com araras vermelhas, saia (também com estampa exclusiva) e uma blusa com babados. Os foliões ainda terão direito a pulseiras, colar, argola e arranjo de cabeça com frutas em 3D.

O estilista Fábio Sande, responsável pela fantasia do bloco há quatro anos, afirmou que ficou "muito feliz em fazer essa homenagem a Carmem Miranda. Aí veio o desafio: eu teria que dar um olhar diferente, para um homem. Nós teremos uma fantasia carnavalesca, uma grande homenagem ao próprio Carnaval, trazendo essa coisa do tropical, do exagero, do caliente, das cores, saindo dessa coisa do monocromático”.

O bloco As Muquiranas, que desfila somente no circuito do Campo Grande (Centro da cidade), será puxado pela banda Parangolé, comandada por Tony Sales, no sábado de Carnaval; pelo grupo Psirico, de Márcio Victor, na segunda-feira; e por Léo Santana, na terça.

As fantasias podem ser adquiridas na sede do bloco As Muquiranas, na avenida Sete de Setembro, ao lado do Hotel Shereaton.

Tony Sales, do Parangolé, fez show no Muquifest (Foto: Francisco Galvão | Divulgação)

Márcio Victor, líder do Psirico, é uma das atrações do bloco (Foto: Francisco Galvão | Divulgação)

