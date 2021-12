Bloco As Muquiranas entrega fantasia neste sábado

Os foliões que compraram a fantasia do bloco As Muquiranas para curtir o Carnaval vão poder retirada o figurino a partir deste sábado, 7.

A entrega do Kit "Baianas", tema do bloco para este ano, será a partir das 9 horas, no ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários, localizado na Ladeira dos Aflitos, no centro da cidade.

Para pegar a fantasia o sócio deve apresentar o carnê de pagamento, a carteirinha do bloco e um documento de identificação com foto. Caso a retirada seja realizada por terceiros, é necessário apresentação de uma procuração com autenticidade da assinatura reconhecida em cartório, além de xerox do documento de identificação do folião e da pessoa que for retirar a fantasia. A entrega acontecerá até quarta-feira, dia 9, das 9h às19h.

Para mais informações ligar para o telefone (71) 3328-5820.

