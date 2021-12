Bloco As Muquiranas divulga tema do Carnaval 2017; confira!

Com menos de dois meses do fim do Carnaval de 2016, o bloco As Muquiranas já iniciou a preparação para a folia do próximo ano. Para isso, já divulgou o tema do bloco para 2017: "Gladiadora".

"Saímos do espaço sideral e fomos buscar no passado a inspiração para o Carnaval 2017. Gosto dessas viagens, de transitar no tempo, pois a criação deve ser livre. A gladiadora segue uma linha no estilo histórico, porém, carnavalizado, por que a grande brincadeira do Carnaval é fantasiar. Será uma fantasia bem trabalhada e rica em detalhes", comentou Fábio Sande, que pelo terceiro ano consecutivo assina a criação.

Para os interessados, as vendas do passaporte do bloco vão começar no dia 9 de abril, na sede do bloco no Campo Grande.

