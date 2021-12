Bloco As Muquiranas agita circuito Osmar neste sábado

O bloco As Muquiranas vai fazer sua primeira apresentação no Carnacal 2016 neste sábado. 6, no cuircuito Dodô (Barra-Ondina), ao comando da banda É o Tchan. A saída está marcada para 14h45.

>> Veja programação dos circuitos

Completando 51 anos de desfile, o bloco vai sair, também, na segunda, 8, com Psirico, e na terça, 9, com Léo Santana.

Nesse ano, a fantasia tem como tema "Space Grils" (Garotas do Espaço). Criada pelo estilista Fábio Sande, a roupa é formada por saia, colete, luvas e bota nas cores rosa e prata.

adblock ativo