Bloco Alvorada recebe Arlindinho e Diógines Tieê na sexta de Carnaval

O filho de Arlindo Cruz, Arlindinho, é convidado do mais antigo bloco de samba, o Alvorada. Ele vai puxar o trio ao lado de Diógines Tieê e da ala de canto do bloco.

Arlindinho vai levar para as ruas o repertório do show tem que continuar, já Tiee vem se destacando no cenário atual do samba e é responsável por sucessos como “Som do Tambor” gravado por Ferrugem.

O desfile acontece na sexta de Carnaval, no circuito Osmar (Campo Grande). A Associação Protetora dos Desvalidos (APD) foi a escolhida para coordenar as ações do bloco.

