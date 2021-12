Bloco Alvorada faz história e festa em dois domingos

O bloco Alvorada começou a receber, neste domingo, 18, no Pelourinho, sambistas novos e veteranos para a comemoração dos 40 anos da mais antiga agremiação de Carnaval de Salvador inspirada no ritmo.

As comemorações continuam no próximo domingo, dia 25. O bloco vai promover a lavagem da Fonte do Gravatá, na Ladeira da Independência, no Centro.

A festa contará com um cortejo de baianas e músicos de percussão. O desfile vai sair do Pelourinho, às 15h, e seguir até a fonte.

Neste domingo, a festa do samba começa a partir das 15h, com os grupos Bambeia, Na Média, Partido Popular, e sambistas como Gal do Beco, Aloísio Menezes, Bira, Marco Poca Olho e Valdélio França, dentre outros, na praça Tereza Batista.

História

A Sociedade Recreativa, Cultural e Carnavalesca Bloco Alvorada nasceu do desejo de um grupo de amigos interessados em aproveitar o Carnaval por mais um dia.

Na época, a folia de Momo começava apenas no sábado. Por isso, o presidente e fundador do bloco, Vadinho França, junto com os amigos do colégio onde estudava, decidiu levar à avenida o som de clássicos do samba rural e de raiz .

"Éramos estudantes, no pós-ditadura, ocupando as ruas a avenida. Aquilo causou espanto. Depois, foi um sucesso: inauguramos a sexta-feira de carnaval e o circuito do samba, ritmo que, até então, não tinha tanto espaço na festa", contou.

Ao longo dos 40 anos, o Alvorada tem conseguido se manter firme no caminho da resistência em defesa do samba. "Nos tornamos referência e ganhamos o reconhecimento de artistas de samba de todo o país. Não é a toa que, na sexta-feira, o circuito Osmar recebe a maior quantidade de foliões", conta, orgulhoso.

O Carnaval já começará marcado por uma vitória: o bloco voltará a desfilar pela tradicional Avenida Carlos Gomes, realizando o circuito completo, ou seja, saindo do Campo Grande e retornando ao mesmo local, em um percurso de 6 km.

