Bloco afro Didá adere à campanha "Respeita As Mina"

O bloco Afro Didá aderiu à campanha de combate a violência contra as mulheres "Respeita As Mina", durante o desfile na manhã deste sábado, 25, no circuito Osmar (Centro). Formado por mulheres, o bloco tem como tema a "Real Realiza - Toda mulher negra é uma rainha quilombola".

Durante o desfile, foi realizada uma ação de sensibilização das foliãs, com a distribuição de material informativo que apresenta os tipos de violência mais comuns durante a festa.

O informativo conta ainda com o endereço e o telefone da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que faz o reforço durante o plantão de Carnaval.

