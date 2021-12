Blitzes flagram 168 motoristas bêbados no Carnaval

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) realizou 1.154 abordagens em blitzes da Lei Seca, com 247 autuações de motoristas, 168 por ingestão de álcool.

Segundo o órgão, 1.030 veículos foram removidos por estacionamento proibido e 156 carteiras de habilitação, recolhidas, por embriaguez ou recusa em realizar o teste do bafômetro. Agentes apreenderam 310 adesivos de acesso para moradores dos circuitos, por uso inadequado e falsificações.

Os dados foram apresentou, nesta terça-feira, 9, em coletiva na sala de imprensa oficial do Carnaval, no Campo Grande. Estiveram presentes os secretários municipais da Saúde, José Antonio Rodrigues, e da Mobilidade, Fábio Mota, além do superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller.

Os postos de saúde da prefeitura de Salvador montados nos circuitos do Carnaval registraram 5.103 atendimentos médicos até a madrugada desta terça.

Os registros foram feitos nas 72 unidades fixas e 5.031 postos dos circuitos. Em comparação com 2015 (4.547 ocorrências) houve aumento de 12,2%. A principal causa foram as agressões físicas, com 642 casos registrados.

Apesar do aumento no número total de atendimentos de saúde, os casos de intoxicação alcoólica tiveram um decréscimo de 12,4%, em relação ao mesmo período do ano passado. A faixa etária entre 20 e 29 anos predominou nos incidentes, representando 34% dos casos atendidos.

Nos postos dos circuitos, foram feitos 4.446 testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis. Nos testes foram registrados 43 casos de HIV, 160 de sífilis e 11 de hepatite C.

Transporte

Com relação ao transporte público, o secretário de Mobilidade informou que foi criada uma linha de integração Lapa-Barra para dividir as paradas de ônibus, uma vez que a Av. Centenário, principal via de acesso ao circuito Dodô, é estreita.

Fábio Mota frisou, ainda que, apesar das queixas da população por falta de ônibus, a frota foi acrescida de 30% de veículos, com relação ao ano passado. O número de táxis na rua foi de 19.200, com o total de 76.800 passageiros. 30 taxistas foram autuados por irregularidades.

