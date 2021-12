Black Style ensina os passos para dançar seu hit de Carnaval

A música 'Movimento do Verão', da banda Black Style, tem tudo para ser uma das mais executadas no Carnaval deste ano, pois a letra é "pra cima" e bem fácil de dançar. Além de ter composto a canção, Rick Ralley, vocalista do grupo, deu uns pitacos nos passinhos. "Quando Rick tem alguma ideia, ele passa para o dançarino Keke, que geralmente desenvolve os passos", conta a produtora e amiga do cantor, Elaine Sant'Anna.

"Quando eles se juntam é descontração pura. A diversão fica por conta de Drack, pois ele faz muita graça e deixa Rick, Ramon e Keke se acabando na risada", revela.

Para montar as coreografias, os dançarinos se reúnem com o vocalista duas vezes na semana e nos outros dias ensaiam sozinhos. Os encontros rolam no palco da The Best Beach ou em uma academia.



Aprenda a dançar o hit "Movimento do Verão", da Black Style:



