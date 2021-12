Black Style agita festa de lançamento do bloco As Kuviteiras

A banda Black Style comanda a festa de lançamento do bloco 'As Kuviteiras', que acontece a partir das 22h, na próxima sexta-feira, 6, na The Best Beach, na Ribeira. Além do grupo, a banda Pagodart também é atração do evento.

Sucesso com a música 'Movimento do Verão', sua aposta para o Carnaval, a Black Style vai puxar o bloco na segunda-feira de folia, no circuito Osmar (Campo Grande). Para a noite de lançamento, o público pode esperar os hits 'Vaza Canhão', 'Machuca Will', 'Vem Negona', '5h da Manhã' e 'Relaxe na Bica'.

Os ingressos custam R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote) e pode ser adquiridos nos principais balcões de vendas e na The Best Beach.

