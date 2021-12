Bilhetes para ônibus exclusivos no Carnaval começam a ser vendidos

Postos de venda dos bilhetes para o Expresso Salvador, transporte oficial do carnaval, foram abertos nesta sexta-feira, 8 , em três shoppings da cidade: Salvador (piso L1), Salvador Norte (piso L3- Expansão) e Paralela (piso L2). O serviço irá oferecer cinco linhas exclusivas de ônibus para transportar os foliões para os circuitos da festa com segurança e comodidade. Serão 50 ônibus à disposição da população entre os dias 28 de fevereiro a 5 de março, das 13h às 6h, com intervalos de saída a cada 20 minutos.

O folião pagará inicialmente um valor de R$ 25, sendo R$ 5 referente ao cartão, que é recarregável e pode compartilhado com mais de um usuário. A partir da segunda viagem o translado passa a custar R$20.

Ao adquirir o cartão, o usuário também ganha o benefício de poder estacionar o próprio veículo, sem custo adicional, em um dos shoppings onde há pontos de venda do Expresso Salvador . Além dos postos de vendas, as compras também podem ser feitas pelo Sympla, com taxa de 10% sobre o valor da compra.

A expectativa da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) é que sejam transportadas mais de 70 mil pessoas durante os dias de Carnaval. “O usuário que fizer o uso desse sistema especial de transporte, além de conforto e segurança em poder acessar o circuito, pode também contar com o estacionamento dos veículos nos próprios estabelecimentos comerciais, enquanto seguem para os circuitos oficiais. A medida mantém o automóvel em segurança e, consequentemente, garante uma diversão despreocupada no Carnaval para o folião. Além disso, esse tipo de serviço contribui para a melhoria da mobilidade na cidade”, explica o titular da Semob, Fábio Mota, em nota divulgada pela Prefeitura.

Linhas Expresso Salvador 2019:

- Salvador Shopping – Ondina: Parada em Ondina, no ISBA.

- Salvador Shopping – Barra (via Barris): Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Victória Center).

- Salvador Norte Shopping – Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Victória Center).

- Salvador Norte Shopping – Garibaldi: Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Instituto de Geociências (UFBA).

- Shopping Paralela-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Victória Center).

Estacionamentos remotos: Serão disponibilizadas mais de 10 mil vagas de estacionamentos para quem utilizar o Expresso Salvador este ano.

Para mais informações sobre as operações de trânsito e transporte para o Carnaval 2019 buscar orientação em um dos três postos de venda do Expresso Salvador.

