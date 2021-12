Bem Gil substitui Jorge Mautner nesta segunda no Carnaval do Pelô

O palco principal do Carnaval do Pelô, no Largo do Pelourinho, terá uma alteração na sua programação para esta segunda-feira, 27. O tropicalista Jorge Mautner, por motivo de saúde, não poderá se apresentar e, por isso, foi substituído por Bem Gil, filho do cantor Gilberto Gil. A apresentação abre o projeto Cena Tropifágica, às 19h.

A banda Cena Tropifágica comanda a festa com clássificos do movimento, além de sucessos da MPB e do axé com a cantora Mariella Santiago.

adblock ativo