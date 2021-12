Bell, Saulo, Claudia Leitte e Pabllo Vittar são destaques no último dia de folia

O último dia de Carnaval de Salvador terá atrações de peso nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). Passarão pela orla, por exemplo, na tarde desta terça-feira, 13, cantores como Bell Marques, Carlinhos Brown, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Jau e Margareth Menezes.

Já no Campo Grande, no Centro da cidade, terão apresentações de Saulo, Léo Santana, Daniela Mercury, Harmonia do Samba, É o Tchan, Psirico, ÀTTØØXXÁ, BaianaSystem, Olodum, dentre outras.

