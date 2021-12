Bell Marques relembra antigos sucessos na Barra

No comando do Camaleão nesta terça-feira, 9, Bell Marques iniciou o desfile no Circuito Dodô agradecendo aos fãs."Eu sou muito agradecido a todos vocês. Hoje é o último dia e não é tão fácil, porque amanhã não teremos mais o carnaval."

Em seguida, o cantor pediu como paz e proteção para iniciar o desfile. A primeira música tocada foi a de trabalho 'Minha Deusa' (Cabelo de Chapinha). O cantor levou para cima do trio os seus filhos, Rafa e Pipo Marques, da Oito7Nove4.

Com o bloco cheio, o cantor relembrou os antigos sucessos quando comandava a Banda Chiclete com Banana.

adblock ativo