Bell Marques puxa os fiéis foliões do Camaleão

O Camaleão deve ser o bloco de cordas com maior número de foliões no Carnaval de Salvador. Mesmo sem o Chiclete com Banana pelo segundo ano consecutivo, mas ainda comandado por Bell Marques, os fiéis continuam saindo no Bloco.

Um deles é o veterinário Carlos Mendes, que sai no bloco há 20 anos ininterruptos. "Já casei e já me separei por causa do Camaleão, mas não deixo de sair nenhum ano", diz.

A carioca Vanessa Almeida também é veterana do Camaleão: sai há 12. Ela trouxe três amigas "calouras" à tiracolo. "Queria mostrar para elas como isso é bom", gritou animada, sem parar de pular ao som de Bell.

Bell Marques animou a galera ao som de "Cara Caramba" e "Eu Quero Esse amor", dentre outras. Dentro do bloco, os foliões não ligavam para o aperto.

