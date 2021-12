O cantor Bell Marques lançou uma nova música de trabalho para apostar no Carnaval de Salvador 2018. Intitulada "A Patroa Pirou", a canção já está disponível no site Sua Música e no YouTube.

>> Vozes da Bahia: Bell Marques ‘desce’ de Vumbora e Camaleão

Vale lembrar que o artista é o único que irá tocar todos os dias no período da folia. Esse ano, Bell Marques ainda celebra os 40 Carnavais do Camaleão. Para a ocasião, ele promete surpresas para os foliões do bloco, incluindo abadás especiais e outras ações.

Já para o bloco Vumbora – criado pelo cantor em 2004 quando seguiu carreira solo – o artista irá implantar um chip de segurança nas camisas. A medida foi criada para evitar a falsificação dos abadás.

Da Redação Bell Marques lança música nova para apostar no Carnaval de Salvador; ouça

adblock ativo