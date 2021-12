Bell Marques celebra 30 anos no comando do Camaleão

Uma das maiores referências no Carnaval de Salvador, Bell Marques, é considerado uma entidade pelos fãs do Camaleão. Em 2019, o cantor se prepara para celebrar 30 anos sob o comando do bloco. "Eu fico tenso no carnaval, é uma resposabilidade muito grande. As pessoas depositam toda responsabilidade da alegria delas no artista que escolheram para pular. Então, como eu sou um dos preferidos, eles querem sempre estar perto de mim, eles atribuem isso a mim, é como se fosse: 'meu carnaval tem que ser bom, e a responsabilidade é do Bell Marques", relata.

Questionado sobre a música da folia, ele afirma que não gosta de apostar em algo específico" Acho que a graça do Carnaval é ver cada artista trabalhando sua música, a música do amigo, as diferentes sonoridades. Isso é a essência do Carnaval. Quem me acompanhar todos os dias vai ter uma experiência diferente de quem segue outros artistas, porque os repertórios acabam sendo bem distintos"

O cantor se prepara para tocar todos os dias de carnaval, onde, em 6 dias – de quinta a terça-feira –, se apresentará por mais de 40 horas. "Os foliões podem esperar muita energia e muita música. Eu amo o Carnaval, amo o que faço e é o que me motiva, levar alegria para as pessoas. São dias muito importantes no meu ano" afirmou.

Confira a agenda:

16/02 – CarnaUOL (SP) + Bloquinho do Bell (BH)

22/02 – Folia de Rua (PB)

23/02 – Bloco Chocalho do Neno (PE

24/02 – Olinda Beer (PE) + Bloquinho do Bell (SE)

28/02 – Trio Pipoca – Governo da Bahia

01/03 – Bloco Vumbora + Camarote Salvador

02/03 – Bloco Vumbora

03/03 – Bloco Camaleão + Camarote SKOL

04/03 – Bloco Camaleão + Camarote do Nana

05/03 – Bloco Camaleão

07/03 – Carnaporto Axé Moi – Porto Seguro (BA)

08/03 – Camarote Allegria (RJ

09/03 – Trio Sem Cordas (SP) + Festa Amor Perfeito (RJ)

