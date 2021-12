Bell Marques celebra 30 anos comandando o Camaleão

O cantor baiano Bell Marques irá celebrar, neste carnaval, 30 anos comandando do Camaleão. O bloco, que está presente na festa há quarenta anos, atrai centenas de pessoas e amantes da famosa "patinha, simbolo do bloco, todos os anos.

Os abadás para o desfile já estão sendo vendidos, e o vip do domingo, que contem benefícios exclusivos, já está esgotado. Bell irá desfilar no Camaleão no domingo, segunda e terça-feira.

