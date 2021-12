Bell Marques anima abertura oficial do Carnaval de Salvador

O cantor Bell Marques será o responsável por fazer o show na abertura oficial do Carnaval de Salvador nesta quarta-feira, 22, na Praça Thomé de Souza (veja programação abaixo). Antes da apresentação dele, o prefeito ACM Neto vai entregar a chave da cidade para o Rei Momo, o publicitário Alan Nery, de 29 anos.

A festa no Centro de Salvador ainda conta com o baile das Orquestras de Fred Dantas, Zeca Freitas e Paulo Primo.

Nesta quarta também terá shows nos circuitos Sergio Bezerra - do Farol da Barra ao Cristo - e Mestre Bimba - no Nordeste de Amaralina. Na Barra, a folia começa às 19h15 e terá 30 atrações, entre elas Habeas Copos, Alerta Geral - Fanfarra e Liga da Justiça, além de Léo Santana (no Bloquinho do Gigante).

Já no Nordeste de Amaralina, seis atrações farão a festa no bairro a partir das 18 horas.

>> Confira a programação para esta quarta, 22

Praça Municipal

18h - BAILE DAS ORQUESTRAS DE FRED DANTAS, ZECA FREITAS E PAULO PRIMO

20h - ENTREGA DAS CHAVES / HOMENAGEM AO CENTENÁRIO MESTRE DIDI

21h - BELL MARQUES

Circuito Sergio Bezerra (Do Farol da Barra ao Cristo)

19h15h - REDUÇÃO DE DANOS (SOCIAL)

19h30 - XUPISKO

20h - GRAVATA DOIDA

20h15 - CONCENTRA + NÃO SAI

20h30 - QUERO MAIS

20h45 - PINGUÇO

21h - JEGUE ENFEITADO / CERVEJA E PIMBA

21h15 - CACHASAMBA

21h30 - AS MOÇAS

21h45 - AS PIRIQUITAS

22h - SOAGENTÊ

22h15 - ESQUENTA

22h30 - HABEAS COPOS

22h45 - ALERTA GERAL - FANFARRA

23h - INTEGRAMED

23h15 - LIGA DA JUSTIÇA

23h30 - A BARCA TRICOLOR

23h45 - 100 COMENTÁRIOS

00h - BLOCO DO CALDO

00h15 - COME LIXO - FANFARRA

00h30 - OXXI

00h45 - ARQUILOUCURA

01h - ALVARÁ DE SOLTURA

01h15 - PATA DE ONÇA

01h45 - JUSBARRIL

02h - US π

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina) - a partir das 18h

ALEGORIA GRUPO DE DANÇA AS MUCANAS

AS DONZELAS

SEDUÇÃO DO SAMBA

ARRASTÃO OS CANIBAIS

COMPLEXO DO SAMBA

BLOCO ZUMZUMZUM

