Bell inicia desfile no Circuito Osmar cantando "Voa Voa"

A segunda atração, nesta quinta-feira, 4, no Campo Grande, Circuito Osmar, é Bell Marques. O ex-vocalista da Banda Chiclete com Banana, iniciou seu desfile desejando um bom carnaval. "Antes de mais nada quero desejar a vocês um ótimo carnaval e ele começa agora", disse o cantor.

Bell também desfila sem cordas e faz a alegria do folião pipoca. A primeira canção foi um dos seus maiores sucessos "Voa Voa". A aposta do cantor para música do carnaval é "Minha Deus", mas conhecida como "cabelo de chapinha".

