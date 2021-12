Bell defende "Cabelo de Chapinha" com música do Carnaval

Ao ritmo de "Cabelo de Chapinha", Bell Marques defendeu sua canção como a música do Carnaval. "É ou não é?", questionou o ex-chicleteiro neste sábado, 6, no Circuito Dodô, Barra-Ondina.

Além da música de trabalho, Bell também não abandonou antigos sucessos, como "Dê um grito aí" e "Ele não monta na lambreta". A cançaõ da sua despedida do Chiclete com Banana, "Não vou chorar" também agitou os foliões do bloco Vumbora.

Bell também dividiu o microfone com Tayrone e levou a "sofrência" para a folia de Momo. Eles cantaram "Alõ porteiro".

adblock ativo