Bateria da Grande Rio faz homenagem a Ivete no circuito Dodô

A cantora Ivete Sangalo recebeu uma homenagem da bateria da escola de samba da Acadêmico da Grande Rio na noite desta segunda-feira, 27, durante sua apresentação no Carnaval de Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina). A bateria está no camarote Schin Aê, em Ondina.

A escola de samba se apresentou na madrugada desta segunda, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e cantou a história de Ivete Sangalo com o enredo "Ivete do rio ao Rio".

