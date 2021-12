Pelourinho de todos os ritmos e gostos põe o público para dançar

O circuito Batatinha do Carnaval de Salvador, no Pelourinho, animou amantes de todos os ritmos: samba, reggae, rock, gospel e pagode. Com tanta diversidade, quem andou pelas ruas do Centro Histórico não ficou parado um minuto.

Entre as marchinhas e bloquinhos de Carnaval, a folia no Pelô contou com apresentações gratuitas, em locais diferentes do circuito. No Largo do Pelourinho, os trabalhos foram comandados por Afrocidade, Luedi Luna e Xênia França. Com repertório composto, por músicas autorais e algumas releituras, o show levou o público presente ao delírio.

O local ainda teve apresentação de Cláudia Cunha, Manuela Rodrigues e Sandra Simões. Com carreiras já consolidadas, as cantoras baianas se uniram há dez anos para criar o Três na Folia – um show com repertório animado com frevos, marchas, sambas, ijexás, além de releituras de funks, pagodes e carimbó.

No Largo Pedro Archanjo, a animação começou cedo às 15h30, com Bailes Infantis no Carnaval do Pelô. A banda Dorémilá inaugurou a programação infantil do Pelô.

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, a estudante de Engenharia Ambiental Thais Freitas, 23, aproveitou o período de férias da faculdade para curtir o verão da cidade.

"Gostei muito, no início estava com medo, mas me surpreendi positivamente, muita música, vários estilos diferentes, gostei bastante. Espero vim outras vezes", finaliza a mineira que curte a festa momesca.

Após o baile infantil, se apresentaram no local Sanbone Pagode Orquestra, Márcio Mello e o cantor Gerônimo. Na praça Tereza Batista, a banda DNA Urbano, Carlos Pita & Bando Anunciador e Ricardo Maques & Ligação 70 animaram o público. Já no Largo Quincas Berro D'Água, se apreentaram Levi Barbosa, Aila e a Barca Folia no Pelô.

