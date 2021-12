As ruas que contornam a praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho (Circuito Batatinha), serviram de circuito nesta quinta-feira, 8, para o desfile de Carnaval dos minitrios.

No repertório dos pequenos carros alegóricos, houve espaço para samba, frevo, marchinhas e, também, o rock’n’roll.

Em meio a essa mistura musical, os integrantes do bicicletrio Toca Raul entoaram canções do roqueiro em ritmo de marchinhas de Carnaval.

“Além da homenagem ao artista, esse bloquinho destaca a irreverência dele”, conta o músico Marcos Clemente, enquanto cantava, com outros integrantes do bicicletrio.

A audácia de Raul, citada por Marcos, estava representada no figurino dos integrantes e da decoração do minitrio.

“Além de enfeitarmos o minitrio com uma cobra e duas aranhas para lembrar a música ‘Rock das Aranhas’, cada um está de acordo com as fases da carreira dele”, explica o cantor, vestido de “mago Raul Seixas”.

Minitrios dominam desfile no primeiro dia de festa pelas ruas do Pelô | Foto: Divulgação/ATarde

Família

A marchinha “Raulseixista” atraiu dezenas de pessoas. O folião Antônio Farias levou o primo para curtir o som dos minitrios nas ruas do Terreiro de Jesus. “Somos fãs de Raul. Achei que a música dele combina com o Carnaval”, opina Antônio.

Já a turista Mariana Viveiros aproveitou a tranquilidade da folia no Pelô para se divertir com a filha, Alice Oliveira.

Elas dançaram ao som da banda Marana, que, no comando do minitrio Pirata, tocava músicas antigas da folia.

“Eu gosto do Carnaval, porque danço muito e aproveito para soltar confetes e serpentinas”, conta a pequena Alice, de apenas 5 anos.

