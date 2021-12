Grupo de rap marca presença no Carnaval do Pelourinho

O Circuito Batatinha, no Pelourinho, terá uma mistura de ritmos, incluindo espaço para o rap. O estilo musical será apresentados pelo grupo Nova Era.

Os MCs Moreno e Ravi e o Dj Kbça fazem show na próxima terça-feira, 13, às 15h, na Praça Tereza Batista. A apresentação terá a participação de DaGanja, Galf, Saca Só e Dark Mc.

| Serviço |

Show do Rap Nova Era no Carnaval do Pelô

Participações: DaGanja, Galf, Saca Só e Dark Mc

Data: Terça, 13/12

Horário: Às 15h

Local: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Classificação: Livre

