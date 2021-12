Famílias se divertem no circuito do Pelô

Quem foi ao circuito Batatinha no último dia de Carnaval desfrutou de atrações diferentes em cada beco do Pelourinho. Já no largo, no palco principal, o cantor Moraes Moreira animou as famílias que aproveitaram a tranquilidade do circuito para levar os filhos e curtir a folia.



Os foliões que foram ao Pelô também encontraram blocos de samba, afoxés e as tradicionais bandinhas de sopro. Ontem, pais, mães e filhos eram maioria no Centro Histórico, todos interessados em curtir a folia, que já é conhecida como o Carnaval da Paz.



As ladeiras do Pelourinho ganharam colorido e registraram movimentação intensa durante todo o dia. Entre os que foram até lá conferir a folia está o casal Leda Freitas, 33 anos, e Milton Dalton, 34. Eles levaram os gêmeos Lucas e Guilherme, de 2 anos, para conhecer o Carnaval.



Tranquilidade



"Escolhemos vir ao Pelô porque é mais tranquilo e adequado para as crianças", diz Leda. Curtir o Carnaval no circuito Batatinha não foi novidade apenas para os dois filhos do casal. "Já pulamos nos outros circuitos, mas nunca viemos aqui no período do Carnaval", revela Dalton. Enquanto anotava os dados na pulseirinha de identificação para colocar no seu filho de 1 ano e 8 meses, Jamile Sales, de 27 anos, diz ter ido ao Pelourinho sem conhecer muito bem as atrações. "Vim na aventura, não sabia o que encontraria aqui, mas como o ambiente é mais calmo e sempre tem várias bandinhas, resolvi trazer o Erick aqui", afirmou.



Entre as atrações programadas para o circuito estava o bloco de samba Canelight, que durante a concentração, no Terreiro de Jesus, animou os foliões ao som da Marcha do remador. Nas transversais ainda era possível curtir o bloco Sal da Terra, a banda do Balão e a banda da Guarda Municipal.



O secretário estadual de Turismo, Nelson Pelegrino, também resolveu aproveitar o último dia de folia nas ruas do Centro Histórico, após acompanhar o ritual de saída do afoxé Filhos de Gandhy. De acordo com o secretário, nas ruas do Pelourinho o público pode apreciar o resgate dos antigos carnavais. "Aqui acontece o Carnaval da família, das bandinhas. É o resgate dos antigos carnavais da Bahia", afirma.



Ocorrências



Segundo dados da Secretaria de Comunicação Social do governo da Bahia, o circuito Batatinha é o trecho mais tranquilo da folia baiana. Até as seis horas da manhã de ontem não houve registros de homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal seguida de morte no circuito. Entre as ocorrências contra o patrimônio, foram registrados quatro furtos e três casos de roubo durante os seis dias de festa no circuito Batatinha.

