Banda Afrocidade mistura arrocha e pagode no circuito Batatinha

A banda Afrocidade fez o público que estava em frente à casa Jorge Amado, no circuito Batatinha (Pelourinho) vibrar e pular muito durante a apresentação no Centro Histórico de Salvador, na noite deste sábado, 10.

Vindos de Camacari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a banda traz uma mistura de letras politizadas, com ritmos populares como o arrocha e o pagode, além da música afro, dub jamaicano, o reggae, o ragga e o afrobeat.

O público alternativo e jovem foi a loucura com alguns dos hits como 'Que swingue é esse?' e 'De Quebrada', que mistura ritmos populares como o arrocha e o pagode. O show ainda contou com a participação da cantora e compositora Luedji Luna, que fez o público delirar ao som de 'Um Corpo no Mundo'.

Você pode conferir em tempo real a cobertura do Carnaval de Salvador direto do Portal A TARDE.

