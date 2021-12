BaianaSystem é uma das atrações do Pelô no domingo de Carnaval

Os foliões que curtirão a folia no Pelô (circuito Batatinha) neste domingo, 11, terão como opções diversas atrações. Porém, o destaque da noite será a banda BaianaSystem, que irá agitar o público do Centro Histórico a partir de 1h, no Largo do Pelourinho.

Sucesso em todas suas passagens durante a festa na capital baiana (Furdunço e nos circuitos Dodô e Osmar), por arrastar uma "levada de fãs" atrás do trio, Russo Passapusso – vocalista da Baiana – também promete embalar o Pelô com seu mais novo sucesso "Alfazema", uma parceria com o grupo Nação Zumbi, além de outros hits consagrados como "Invisível", "Duas Cidades, "Playsom", dentre outros.

Além de Russo, artistas como Mateus Aleluia, Ana Mametto, Ronei Jorge e Maglore, também marcarão presença no Batatinha.

