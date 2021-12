Barreiras tem mistura de ritmos durante o Carnaval

O Barreiras Folia 2019, apesar das pancadas de chuva que caíram nestes dias na região oeste, lotou os circuitos Agnaldo Pereira e Zé de Hermes (Cultural no Centro Histórico), bem como o Rio de Ondas com foliões da cidade e visitantes, atraídos pela variedade de tendências musicais e animação dos anfitriões.

A expectativa de superar a marca de 30 mil foliões por noite de 2018 foi superada, de acordo com o prefeito Zito Barbosa. Animado, ele disse que o sucesso do evento é resultado do trabalho em equipe da prefeitura em parceria com diversas instituições e a hospitalidade dos barreirenses para com os turistas.

Com tradição de reunir foliões de toda a região oeste e estados vizinhos, como Goiás, Tocantins, Piauí e do Distrito Federal, a festa teve mais de 70 atrações e grandes nomes do carnaval baiano.

“Gosto de curtir aqui porque a cidade vive o carnaval, mesmo fora dos circuitos oficiais”, disse a contadora Verônica Soares, moradora de Palmas (TO). Ela ressaltou que embora “a folia mantenha os blocos de abadás, acho muito legal a grande presença de pessoas fantasiadas. Isso caracteriza bem o carnaval de Barreiras”

De Brasília, o casal Isabela e Ernesto Santana marca presença do carnaval da cidade pela quinta vez. Disseram que gostam do aconchego dos baianos e da variedade das opções de lazer. “Porque a gente curte também conhecer lugares bonitos da natureza e praticar alguns esportes radicais. Aqui a gente tem tudo isso”, explicou Ernesto.

Coordenadora do departamento de Turismo de Barreiras, Mirtes Lima, disse que ações para divulgar mais os atrativos regionais durante o carnaval foram organizadas em parceria com o trade turístico.

“Já é tradição que os foliões que procuram Barreiras para o carnaval, que queiram também curtir os rios e cachoeiras durante os dias, experimentar novas opções gastronômicas ou praticar esportes radicais”, enfatizou.

