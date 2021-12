Barreiras de trânsito para Carnaval são desmontadas nesta quarta

Com o término do Carnaval, as barreiras de trânsito começam a ser desmontadas nesta quarta-feira, 14, a partir das 13h.

O trânsito na Barra será liberado gradativamente, por conta do arrastão no trecho entre o Farol da Barra e a Ondina.

Montadas desde a madrugada da quinta, 8, as barreiras controlavam o fluxo de veículos, sendo liberada a passagem apenas de veículos autorizados com credenciais.

No total, foram instaladas 113 barreiras, sendo 72 no circuito Dodô (Barra/Ondina) e outras 41 nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

