Barra se entrega à irreverência

A Barra já entrou no clima carnavalesco nesta quarta-feira, 3, quando pequenos blocos e fanfarras - com destaque para o Habeas Copos - desfilaram pela orla marítima.

Com um público menor em relação a anos anterior, e sem o palco oficial da prefeitura montado no Farol ano passado, o bairro ficou sem grandes atrações no primeiro dia da folia.

A animação, entretanto, era grande. Antes mesmo das 19h, horário marcado para o início dos desfiles, os primeiros blocos já se aqueciam em carros de som com rodas. Um grupo de amigos vestidos de mulher, autodenominado As Riquezudas, chamava a atenção, atraindo os flashes do público que se reuniu majoritariamente no Farol.

Entre o público diverso da festa estava o enfermeiro Cezar Cruz, 28 anos, que sai travestido na festa há pelo menos três anos. "Essa é uma forma de nos reunirmos para muita diversão junto com a galera que às vezes não consegue se ver no dia a dia", explicou.

<GALERIA ID=20474/>

A diversidade incluía, também, o público mais velho, que aprovou a volta do Carnaval com marchinhas e bandas de sopro e percussão. "Existem algumas diferenças em relação aos Carnavais antigos, que aconteciam nos clubes, mas não deixa de ser uma iniciativa democrática", avaliou o aposentado Olivério Gomes, 75, que acompanhava atento a passagem de blocos, como o aguardado Xupisco.

No repertório, músicas clássicas, como We Are Carnaval, e sucessos atuais, como A Metralhadora, que disputa a preferência do público na folia desse ano.

Por causa da movimentação que tomou conta do bairro, alguns camarotes resolveram abrir antes mesmo dos dias tradicionais.

Nesta quarta, o Oceania já recebia o cantor e dançarino Teus Santos, famoso nas redes sociais por vídeos de fit dance (coreografias feitas em academias de ginástica). Ritmos dançantes, baianos e internacionais, deram o tom da festa no ambiente.

No chão, o clima descontraído incluía partida de futebol entre amigos, muitas fantasias e também blocos ligados a causas sociais. Um deles distribuía camisinhas. "Muito embora pareça entretenimento e brincadeira, estamos trabalhando para educar as pessoas", disse um dos organizadores, o professor João Mendes.

