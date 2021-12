Barra-Ondina está fervendo nesta sexta

O carnaval no Circuito Dodô (Barra/Ondina) começou com tudo nesta sexta-feira, 5, grandes nomes da Axé Music abriram o circuito. O primeiro a desfilar foi o cantor Bell Marques comandando o bloco "Vumbora".

Esse ano, o músico aposta no seu novo hit "Minha Deusa", mais conhecida como cabelo de chapinha, como música no carnaval. Durante a sua apresentação, o cantor lembra sucessos da época do Chiclete com Bala e também traz hits da sua nova fase em carreira solo.

E como já tradicional uma multidão acompanha o trio de Bell Marques pelo circuito Barra-Ondina.

Outro que já começou a sua apresentação na avenida é o cantor Saulo. Ele puxa um trio sem cordas no circuito Dodô. Esse ano o ex-vocalista da Banda Eva faz seu primeiro carnaval inteiramente sem cordas.

Inspirado em "Baiuno", seu segundo disco da carreira solo lançado em 2015, Saulo traz para o carnaval o tema "Baiunidade". A aposta de Saulo para esse carnaval é a música "Veloso Cidade", canção do disco "Baiuno", que é mais uma declaração de amor para Salvador.

Os figurinos de Saulo são obras de arte pintadas à mão por Francisco Brasil, estudante de Belas Artes.

Quem já aparece também no circuito Dodô é a banda Chiclete com Banana, comandada pelo músico Rafa Chaves.

Para o repertório da folia, além dos sucessos da banda, o grupo traz como novidade a música recentemente lançada "Chicletear".

