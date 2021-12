Palco dos antigos carnavais e berço de diversos blocos de Salvador, a Ladeira da Preguiça, localizada no bairro Dois de Julho, recebeu, neste domingo, 24, centenas de foliões. O motivo: Banho de Mar a Fantasia, a tradicional festa pré-carnaval que em 2019 celebra 90 anos de existência.

Mantendo uma tradição criada na década de 1930, a festa contou com uma intensa programação musical que teve início às 9h. Com uma concentração na ladeira, o evento teve shows dos grupos Samba 2 de Julho, com participação de Guiga de Ogum e Ministério Público.

Logo depois, os foliões se juntaram a Fanfarra da Preguiça, os Mascarados de Maragogipe e as Cabeçorras de Cachoeira em um cortejo pelas ruas do Dois de Julho, com destino à Praia da Preguiça. Lá também foi montado um palco, onde aconteceram os shows de Afrocidade, com participações de Luedji Luna, Xênia França e Xarope MC, além da discotecagem do DJ Roger N Roll.

Contudo, o Banho de Mar a Fantasia vai ainda além da festa. "O projeto é um grito, uma oportunidade de falar o que é a Ladeira da Preguiça, levar nossas problemáticas para as pessoas e mostrar que existimos. Isso é importante porque a gente consegue movimentar a opinião pública e oferecer um novo olhar", diz Marcelo Teles, do 'Centro Cultural Que Ladeira é Essa?', responsável pelo projeto junto ao Salvador Meu Amor.

"Se a gente não resiste, daqui a uns anos, a Ladeira vai ser tomada por pessoas totalmente diferentes, que não dialogam com o local, que não entendem sua história e importância que ela tem para Salvador", completa a grafiteira e arquiteta Andressa Monique.

Banho de mar a fantasia anima foliões na Ladeira da Preguiça | Foto: Divulgação/ATarde

