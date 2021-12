Bandas de sopro e percussão são atrações no Circuito Sérgio Bezerra

Soteropolitanos e turistas poderão aproveitar mais um dia de pré-Carnaval no tradicional desfile do Circuito Sérgio Bezerra, na Barra, nesta quarta-feira, 27, a partir das 19h30.

Os tradicionais blocos Habeas Copus, Esquenta e Cerveja e Pimba, com o Xupisco, Quero Mais e Pinguço, serão as atrações do dia. Este ano, também farão a alegria dos foliões 23 bandas de sopro e percussão.

Cada atração terá duas horas para desfilar e a última atração da noite deverá sair a partir de 1h. São esperadas mais de 160 mil pessoas no Circuito Bezerra, que tem a intenção de resgatar os antigos carnavais e também costuma atrair famílias para a folia.

