Bandas Cheiro e Chiclete invadem o "Esperando o Carnaval"

As bandas Cheiro de Amor e Chiclete com Banana são as convidadas do programa "Esperando o Carnaval" desta quarta-feira, 27. Sob o comando dos apresentadores Dinho Junior, Adailton Santiago e Raoni Oliveira, a atração começa a partir das 18h.

Esta edição do programa não conta com transmissão ao vivo pelo Periscope do Jornal A TARDE, mas o público pode acompanhar sintonizando o rádio na estação 94,3.

O projeto, que marca a parceria entre a rádio, a TV Aratu e o Grupo A Tarde, faz parte dos preparativos para a maior festa de rua e tem como objetivo aproximar os fãs dos artistas.

adblock ativo